Atletica: Domenica mattina ad Aosta regionali e CdS di Cross

Ritrovo fissato alle 9:30 e inizio della prima prova alle 10:30, quella assoluta maschile sulla distanza dei 10km, danno il via alla prova unica per il titolo regionale individuale e di società di corsa campestre.

Sotto l’organizzazione dell’Atletica Sandro Calvesi è in programma domenica 28 febbraio, nell’area verde Abbé Henry di Corso Lancieri, di fronte al campo Tesolin, la sola competizione di corsa campestre in programma in regione.

La riunione, oltre ad assegnare i titoli di campione valdostano 2021 di cross per le categorie Assolute, Junior, Allievi e Cadetti di entrambi i generi, apre le porte alla “Festa del Cross” in programma il 13 e 14 marzo a Campi Bisenzio, dove verranno assegnati i titoli italiani individuali e di società.

