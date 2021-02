Sci alpino: A Borroni e Parma lo Slalom Cuccioli 1 di Gressoney

Due giorni dedicati allo Slalom, ieri sabato e oggi domenica 21 febbraio, sulla pista Jolanda 1 di Gressoney-La-Trinité, con protagonista la categoria Cuccioli; di scena, ieri, i ‘primo anno’, ovvero quelli nati nel 2010; oggi sarà la volta dei ‘secondo anno’, i 2009 e, con la combinata delle due classifiche, sarà assegnato il Trofeo Ristorante lo Stambecco per la vittoria di società. Organizzato dallo Sc Gressoney MR, tra le quaranta porte della gara odierna, disposte da Mauro Bieler, ha visto imporsi Alyssa Borroni e Giulio Alessandro Parma.

Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 38”85) ha preceduto Sofia Victoria Caprilli (Sc Val d’Ayas; 39”09) e Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 39”86). Quarta Sofia Giulia Saccardi (Sc Val d’Ayas; 40”95) e quinta Cherie Delphi Maquignaz (Club de Ski; 41”03).

In campo maschile, successo di Giulio Alessandro Parma (Sc Courmayeur MB; 39”96) davanti a Filippo Francesco Adami (Club de Ski; 40”64) e Gabriele Bilardello (Sc Val d’Ayas; 41”55). In quarta posizione Matteo Marino (Sc Crammont MB; 41”72) e in quinta Francesco Carlo Vitalone (Sc La Thuile Rutor; 42”10).