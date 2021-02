CM Sci alpino: Eryon Tola in gara per l'Albania e per la Valle d'Aosta

Sulla pista dello Slalom speciale oggi domenica 21 febbraio aCortina d'Ampezzo è di scena ultima gara del Campionato del Mondo di sci.

Con il pettorale n.80 sarà ancora di scena Erion Tola , atleta che difende i colori albanesi ma valdostano d'adozione, residente e maestro di sci a Cervinia.

Dopo l'ottimo risultato nelle gare del Gigante, da lui concluso al 34esimo posto, c'è da ben sperare per questo atleta 'adottato' dalla Gran Becca che ha comunque raggiunto gli onori dello sci alpino. Buone prospettive per lui, dunque, anche per le prossime Olimpiadi a Pechino 2022.