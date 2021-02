Sci: CM Cortina, con Erion Tola anche il Cervino ai Mondiali

C'e un 'pezzo' importante del Cervino e della Valle d'Aosta ai Campionati mondiali di Sci alpino sulle nevi di Cortina D'Ampezzo. Oggi tra i pali dello slalom, al cancelletto di partenza c'è Erion Tola, 34 anni, che difende i colori della sua nazione d'origine l'Albania, ma con il cuore anche valdostano. Erion è nato a Tirana e si e trasferito in Italia nel 1993 a soli sei anni insieme alla madre, per raggiungere il padre Ferdinando che nel 1991 e stato uno dei primi, a bordo di un gommone, a raggiungere le coste italiane.

Il papà di Erion trovò lavoro e ospitalità proprio a Cervinia, dove ha cresciuto il suo 'figliol prodigo' e grande atleta. Già durante gli studi nella scuola del Breuil Erion eè stato messo sugli sci e poi si è iscritto allo sci club Cervino. Duro , tenace come la sua gente, ha iniziato a sognare le Olimpiadi. Ha partecipato a ben quattro giochi olimpici, nel 2006 a Torino, poi Vancouver nel 2010, Sochi nel 2014 e Pyonpeng nel 2018. Oggi è ai Mondiali sulla pista delle Tofane mentre sogna gia i pali dello slalom di Pechino 2022.

Erion Tola si e conquistato questi onori con le classificazioni nelle varie gare FIS raggiungendo i punteggi necessari per garaggiare; non ultima la sua partecipazione nella Fis dell'Abetone dove, partendo con il pettorale numero 100 è riuscito ad arrivare al traguardo con il sesto posto. Questo successo gli ha aperto le porte per i Campionati del Mondo di Cortina.

Ma di solo agonismo non si vive ed Erion a Cervinia è Maestro di sci e Allenatore di giovani che coltivano il suo stesso sogno: le Olimpiadi.