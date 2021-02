CM Sci alpino: Male Brignone e tutte le azzurre in gigante

Federica Brignone in gara

Delusione per le azzurre oggi, giovedì 18 febbraio, dopo la prima manche di gigante femminile ai Mondiali di Cortina 2021. Marta Bassino, grande favorita, è finita lontanissima da una medaglia con un ritardo di +1.54 dalla leader Mikaela Shiffrin: praticamente impossibile recuperare nella seconda discesa per salire sul podio. "Ho fatto qualche errore, manche molto lunga con diversi tipi di neve. Ho sbagliato e ho accusato un ritardo importante", ha commentato Bassino lasciando l'area di pista.

Ma peggio è andata a Federica Brignone che con il pettorale numero 4 è partita fortissimo ma si è fatta sorprendere da un dosso finendo lunga e uscendo dal tracciato.

Male anche Elena Curtoni che con diversi errori è arrivata al traguardo con altre quattro secondi di ritardo. Per la medaglia d'oro sfida tra la Shiffrin, l'altra americana O Brien a +0.02 e Lara Gut-Behraimi con la svizzera a +0.08. In lotta anche Liensberger in quarta posizione a +0.26.