CM Sci alpino: Bassino oro, Brignone sesta nel Parallelo di Cortina

Arriva da Marta Bassino la prima medaglia per l’Italia, d’oro, dei Campionati Mondiali di Sci alpino di Cortina d’Ampezzo (Belluno). Federica Brignone conclude al sesto posto, eliminata nei quarti proprio dalla Bassino, autrice di una grande rimonta nella seconda ‘run’.

Sempre in rimonta nelle seconde metà dei vari turno, Marta Bassino (Cse) ha superato in finale l’austriaca Katharina Liensberger; bronzo alla francese Tessa Worley e quarta la polacca Paula Moltzan. Federica Brignone (Cs Carabinieri), decimo tempo in qualifica, si è presentata alla sfida tutt’azzurra con Marta Bassino dopo aver avuto ragione della tedesca Andrea Filser negli ottavi.

A fine gara, la Brignone molto delusa, ha avuto parole dure sul regolamento della competizione – chi vinceva la prima discesa aveva al massimo mezzo secondo di vantaggio, al contrario di quello che succedeva nella replica -, che premiava nettamente chi nella seconda discesa poteva sciare sulla pista rossa; ma non solo, due tracciati molto, troppo diversi hanno amplificato delle norme non troppo sensate.