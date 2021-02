Calcio: I campi del Montfleury di Aosta intitolati a Loris Azzaro

Una targa commemorativa sarà collocata in un impianto sportivo comunale di Aosta in onore di Loris Azzaro, arbitro aostano venticinquenne, deceduto prematuramente in un tragico incidente lo scorso 15 febbraio 2020. Lo ha deciso la Giunta Comunale di Aosta, individuando a tal fine i campi di calcio comunali di località Montfleury.

"L’Amministrazione comunale - si legge in una nota - con tale atto fornisce una risposta a una precisa istanza che era pervenuta il mese scorso dalla Sezione di Aosta dell’Associazione Italiana Arbitri volta a ricordare la figura del giovane talento arbitrale che si era contraddistinto nel panorama valdostano e nazionale per le sue doti e competenze, arrivando a ricoprire ruoli di indubbio prestigio, e valorizzando in tal modo anche la Valle d’Aosta e il suo capoluogo quale regione di provenienza di tanti talenti sportivi".