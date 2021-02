Sci alpino: A Borri e Budelli il Gigante Baby2 a La Thuile

In una splendida e calda giornata di sole, con innevamento spettacolare e rispettando strettamente i protocolli per la lotta alla diffusione del virus, ieri a La Thuile ha potuto prendere il via il circuito regionale Unicredit, riservato alla categoria Baby, con in pista i giovanissimi del secondo anno (2011). Il Gigante, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, ha visto imporsi Rebecca Borri e Camillo Budelli.

Tra le 21 porte del tracciato disposte sulla ‘Stadio Slalom n. 12” da Pieryck Boche, in campo femminile si registra la vittoria di Rebecca Borri (Sc Chamolé; 33”30), a precedere Alizée Bionaz (Sc Pila; 33”83) e Cloe Bal (Sc Crammont MB; 34”30). In quarta posizione Lucrezia Margherita Cignoli (Sc Crammont MB; 34”89) e in quinta, a pari merito, Zoe Mosca Barberis (Sc Courmayeur MB) e Miha Nex (Sc Aosta), entrambe con il crono di 34”91.

Primi tre della gara dei maschietti racchiusi in meno di 2/10. Sul gradino alto del podio si accomoda Camillo Budelli (Club de Ski; 33”53) davanti a un terzetto dello Sc Crammont MB: Nicolas Meyseiller (33”57), Mattia Capellazzi (33”72) e Tupac Bustos (34”11); al quinto posto Damian Diodor Atofanei (Club de Ski; 34”37).

Domattina, con l’identico programma di oggi, si replica, con il Gigante riservato alla categoria Baby 1 (2012), sempre sulla ‘Stadio Slalom n. 12) di La Thuile.