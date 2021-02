Mondiali invernali Pokljuka: Partono con la staffetta mista. Novità Italia Bionaz Vittozzi

Scattano mercoledì 10 febbraio a Pokljuka (Slo) i Mndiali di biathlon che mettono in palio dodici titoli e 36 medaglie per oltre 300 atleti, in rappresentanza di 38 nazioni. La giornata inaugurale prevede la disputa della staffetta mista (ore 15.00, diretta tv Eurosport), che vedrà per l’Italia difendere l’argento conquistato l’anno passato ad Anterselva e presenterà al via il debuttante Didier Bionaz, schierato al fianco di Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi.

La sappadina del Centro Sportivo Carabinieri racconta la sua vigilia: “Finalmente cominciamo con la staffetta mista, anche se rispetto al passato è cambiato l’ordine di partenza, con gli uomini nelle prime due frazioni e le donne a chiudere. Siamo una squadra competitiva, sono felice di essere schierata un ultima frazione, è la mia prima volta dopo tanti anni che sono stata schierata al lancio e non vedo l’ora di divertirmi. Arrivo a queste gare con la convinzione di avere lavorato bene e di essermi ritrovata al massimo livello anche come sensazioni al poligono, ci metterò tutta me stessa e vediamo come andranno le cose”.