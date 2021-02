Fondo: Trionfo Italia nella team sprint di Ulricehamn con Pellegrino che straccia tutti nel finale

Grazie ad un finale imperiale di Federico Pellegrino e alla buona tenuta per tutta la gara di Francessco De Fabiani, l’Italia del fondo conquista uno splendido successo nella Team Sprint a tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia.

De Fabiani e Pellegrino hanno fatto gara molto accorta, rimanendo sempre nel gruppo di testa e controllando gli avversari.

Nel finale, Pellegrino ha deciso di partire prima della discesa che porta verso il traguardo per non correre il rischio di essere sopravanzato dagli atleti più pesanti delle altre nazioni, e poi con grande spinta si è lanciato, solitario, verso il traguardo, imprendibile per chiunque.

Un trionfo netto nel format che sarà presente anche ai Mondiali di Oberstdorf, fra una ventina di giorni e nel quale gli azzurri potranno giocarsi carte importanti.

Prima quindi l’Italia nel tempo di 18’29″00, con un vantaggio di 1″10 su Svizzera 1, i più vicini inseguitori, e di 1″61 su Svezia 2.

Nella gara femminile l’Italia non aveva preso parte alla finale.

Ordine d’arrivo Team sprint masdchile Ulricehamn:

1. Italia 1 (Pellegrino, De Fabiani) 18’29″00

2. Svizzera 1 +1″10

3. Svezia 2 +1″61

4. Repubblica Ceca 1 +1″63

5. Svezia 1 +2″04

6. Usa 1 +3″11

7. Germania +3″37

8. Svizzera 2 +3″92

9. Francia 1 +24″21

10. Finlandia 2 +28″07