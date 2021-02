Scialpinismo: CdM, S. Guichardaz secondo nell’Individuale U23 di Flaine

Prime due posizioni della categoria Under 23 identiche a domenica scorsa, a Verbier, con la coppia azzurra Andrea Prandi e Sebastien Guichardaz a firmare l’Individuale Under della Coppa del Mondo di Scialpinismo, oggi, a Flaine Araches-la-Frasse (Francia).

Dominio italiano anche nell’Assoluta, con quattro azzurri nei primi cinque della classifica, capeggia da Matteo Eydallin (Cse; 1h 32’24”) davanti a Davide Magnini (Cse; 1h 32’25”) e al francese Thibault (1h 32’33”).

Al quarto e quinto posto ancora Esercito, grazie a Robert Antonioli (1h 33’58”) e Michele Boscacci (1h 34’12”). Undicesimo Nadir Maguet (Cse; 1h 36’05”); al 19° posto, primo Under 23, il bormino Andrea Prandi (1h 39’18”); 27°, secondo Under 23, Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex; 1h 41’14”).

Domani, sulle nevi del Grand Massif, chiusura della tappa francese affidata alla Sprint.