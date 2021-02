Fondo: Pellegrino a podio nella sprint di Ulricehamn. E’ sempre al comando della classifica di specialità

Dopo tre vittorie consecutive nelle sprint a tecnica libera arriva a Ulricehamn un terzo posto per Federico Pellegrino, in una finale molto combattuta e ha visto il poliziotto di Nus doversi difendere dalla morsa dei francesi, rimasti però alle sue spalle nel finale. Tutto si gioca negli ultimi 40 secondi di gara. Pellegrino ha messo nel mirino Sergey Ustiugov, contando di saltarlo nel finale.

Ma partono i francesi: Lucas Chanavat va in testa, seguito da Ustiugov e Richard Jouve stringe Pellegrino costringendolo alle sue spalle in quarta e poi quinta posizione. Intanto parte Oskar Svensson che andrà a vincere la gara con il tempo di 2’55″34, davanti al russo Gleb Retivykh per 14 centesimi e a un rimontante Pellegrino, che al fotofinish supera proprio Jouve, grazie ad un allungo finale vincente.

Gara difficile che permette però a Pellegrino di mantenere il pettorale rosso di leader della classifica sprint con 414 punti, davanti a Retivykh con 369. L’altro azzurro approdato ai turni di finale, Michael hellweger si ferma ai quarti. Fra le donne, Greta Laurent esce ai quarti, mentre sul podio ci sono le svedesi Maja Dahlqvist, davanti a Johanna Hagstroem per 30 centesimi e all’americana Jessie Diggins per 39.

Ordine d’arrivo sprint maschile Ulricehamn

Ordine d’arrivo sprint femminile Ulricehamn