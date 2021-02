Fondo: Pellegrino: PASINPRO!!!!Pista poco adatta alle mie caratteristiche, ma venderò cara la pelle"

La Coppa del mondo di sci di fondo approda a Ulricehamn, in Svezia, per una sprint in tecnica libera sabato 6 febbraio e una team sprint, sempre in tecnica libera domenica 7 febbraio. Federico Pellegrino, leader della classifica di specialità, analizza la pista.

"E' la prima volta che corriamo una sprint su questa pista, i punti interrogativi sono tanti. Il tracciato non ha grandi dislivelli, con una prima parte che lentamente sale e una seconda parte con parecchie curve che torna allo stadio. Dovremo fare attenzione a cogliere le diverse situazioni che si potrebbero creare nel finale. Ho tanta voglia di fare una bella gara a skating, la pista non si addice troppo alle mie caratteristiche, ma venderò cara la pelle".