Sci: Le gare in Valle d’Aosta fino al 20 febbraio

Mercoledì 3, dalle 9.45 sulla Bellevue di Pila, due SuperG Fis, organizzati dallo Sc Aosta, trofeo Caldarelli Asssicurazioni.

Venerdì 5 e sabato 6, a La Thuile, dalle 9.30, Slalom Fis valido per il circuito regionale Cva Energie, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, trofeo omonimo.

Domenica 7, sul Prato di Sant’Orso a Cogne, la 40° edizione della MarciaGranParadiso, 40 km Mass start in classico, organizzato dallo Sc Gran Paradiso, circuito regionale Seniores.

Domenica 7, a La Thuile, Coppa Italia Giovani di Scialpinismo, Individuale in classico, organizzato dallo Sc C. Gex, Skimo for Young, circuito l’Arca Consulenza Assicurativa.

Domenica 7, a Champoluc, Slalom Allievi valido per il circuito regionale Gros Cidac, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Hisi.

Lunedì 8 e martedì 9, a Courmayeur, due Giganti Fis Junior, circuito Cva Energie, organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo Atlas.

Sabato 13 e domenica 14, a Breuil-Cervinia, Gigante Cuccioli 1 e Cuccioli 2, circuito Les Maisons des Alpes, organizzati dallo Sc Azzurri del Cervino, memorial Bruno Seletto.

Domenica 14, a Champoluc, Gigante Ragazzi, circuito regionale Gros Cidac, organizzato dallo Sc Mont Glacier, trofeo Dalle Petroli.

Domenica 14, a Cogne, Sprint skating Allievi e Ragazzi (circuito Gros Cidac), Gymkana in tecnica libera Cuccioli, Baby, Baby Sprint (Technos medica), organizzato dallo Sc Drink, memorial Bruno Manassero, trofeo Nissen e Vivien Empereur.

Lunedì 15 e martedì 16, sulla Stadio Slalom di La Thuile, Gigante Baby 1 e Baby 2, circuito regionale Unicredit, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, trofeo omonimo.

Martedì 16, sulla Bellevue di Pila, prova e SuperG Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Aosta, coppa messa in palio dal sodalizio organizzatore.

Mercoledì 17, sulla Bellevue di Pila, SuperG Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Aosta, trofeo omonimo.

Giovedì 18, sulla Le Greye di Courmayeur, Gigante Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo Atlas.

Giovedì 18 e venerdì 19, sulla Bellevue di Pila, le prove, sabato 20, due Discese libere Fis, circuito Cva Energie, organizzate dallo Sc Aosta, trofeo Caldarelli Assicurazioni.