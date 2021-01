Scialpinismo: Coppa Italia, Skimo for Young arriva a La Thuile

Si chiuderanno il 6 febbraio alle ore 14 le iscrizioni alla gara di Coppa Italia di scialpinismo categorie giovanili nell'ambito del programma 'Skimo for young' in programma domenica 7 febbraio a La Thuile e organizzata dallo Sci Club Corrado Gex.

Le categorie ammesse sono dunque Under 23, Under 20, Under 18 e Under 16, che gareggeranno anche per il punteggio nella classifica nazionale; per gli U12 e U14, la gara sarà a titolo promozionale.

Gli atleti si dovranno iscrivere sul portale FISI online. Il costo di iscrizione è di € 20 (compreso il biglietto degli impianti) per tutte le categorie, escluse U12 e U14 che è di 15 euro.

Questa tappa di Coppa Italia è disegnata dalla guida alpina Marco Camandona ed ha una importanza storica, in quanto La Thuile fu sede del “Trofeo del Rutor” del 1933.

"Avere la possibilità di essere ospiti a La Thuile, comprensorio che organizza le gare di coppa del mondo di sci alpino – afferma Marco Camandona – per il nostro sport (lo sci alpinismo n.d.r.) è sicuramente un'opportunità da sfruttare. Le abbondanti nevicate – conclude – ci permetteranno di allestire dei percorsi per veri ski alper".

Le gare del 7 febbraio saranno a porte chiuse per ottemperare alle norme particolarmente rigide imposte dalla Federazione per contrastare la pandemia. Le uniche persone ammesse lungo il percorso di gara saranno coloro che avranno mansioni ben definite ed inerenti alla gara stessa e gli allenatori al quale verrà consegnato il pass.

Lo Sci Club Corrado Gex, attivo dal 1963, ha come obiettivo quello di promuovere gli sport outdoor, il territorio alpino sia in estate sia in inverno; educare al rispetto per la montagna come stile di vita e ai valori dello sport, compresi il concetto di squadra e la valorizzazione delle qualità individuali, il tutto in termini di rispetto, tenacia, condivisione ed unione. Lo Sci Club Corrado Gex organizza dal 1995 il Millet Tour du Rutor Extrême, spettacolare gara di sci alpinismo.