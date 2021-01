Fondo: De Fabiani sesto a cinque secondi da Bolshunov nella mass start di Falun

Ancora una vittoria per il russo Alexander Bolshunov nella 15 km mass start in tecnica classica di Falun con il tempo di 35'16"3, battendo Johannes Klaebo e Paal Goldberg, i due norvegesi arrivati al fotofinish sul podio.

Ottima la gara dell'alpino Francesco De Fabiani, che sta mostrando un eccellente stato di forma in vista dei Mondiali di fine febbraio. Oggi il valdostano si piazza al sesto posto con 4"9 di ritardo da Bolshunov e una condotta di gara sempre al vertice. De Fabiani ha pagato l'ultimo strappo di Bolshunov che è arrivato proprio quando l'azzurro aveva appena terminato di chiudere il buco che gli si era aperto davanti. Resta comunque la consapevolezza di avere nelle gambe i tempi dei migliori.

Bene anche Giandomenico Salvadori, sedicesimo a 11"2 dal vincitore, mentre Dietmar Noeckler entra in zona punti con il 30/o posto a 23"6. 38/o è Paolo Ventura, 46/o Simone Daprà.

Per domenica il programma prevede la sprint in tecnica classica.



Ordine d'arrivo 15 km TC mass start Falun:

1. Alexander Bolshunov RUS 35'16"3

2. Johannes Klaebo NOR +0"4

3. Paal Goldberg NOR +0"4

4. Emil Iversen NOR +4"0

5. Sjur Roethe NOR +4"3

6. Francesco De Fabiani ITA +4"9

7. Sergey Ustiugov RUS +5"9

8. Ilia Seminov RUS +5"9

9. Ivan Yakimshkin RUS +6"6

10. Jens Burman SWE +6"7



16. Giandomenico Salvadori ITA +11"2

30. Dietmar Noeckler ITA +23"6

38. Paolo Ventura ITA +39"4

46. Simone Daprà ITA +1'22"2