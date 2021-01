Fondo: Bolshunov padrone della 15 km skating di Falun. De Fabiani 25/o. Diggins fra le donne, azzurre attardate

Alexander Bolshunov vince anche la 15 km skating di Falun, prima gara del week-end nordico con il tempo di 32'33"3, davanti ai norvegesi Simen Krueger per 1"8 e Sjur Roethe per 23"9.

Per l'Italia il migliore è Francesco De Fabiani, che però non va oltre la 25/a posizione con un distacco di 2'16"6. Fuori dai punti gli altri azzurri al via, con Giandomenico Salvadori 39/o a 2'37"5, Simone Daprà 41/o a 2'40"8, Davide Graz 46/o con 2'58"8, Paolo Ventura 47/o con 3'08"2.



L'americana Jessie Diggins vince la 10 km femminile con il tempo di 23'35"9, davanti alla norvegese Therese Johaug per 2"1 e alla svedese Ebba Andersson per 14"6.

Caterina Ganz è 38/a con 2'16"2 di distacco dalla leader, Francesca Franchi è 43/a con 2'22"7, Anna Comarella è 44/a con 2'25"1, Martina Di Centa è 63/a con 3'12"9.



Ordine d'arrivo 15 km TL maschile Cdm Falun:

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=38486



Ordine d'arrivo 10 km TL Cdm Falun:

http://live.fis-ski.com/cc-4137/results-pda.htm