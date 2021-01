Triathlon: Conto alla rovescia per il Winter Triathlon domenica a Cogne

Al via in 131, 35 donne e 86 uomini tra cui 15 junior. Partecipazione eccezionale dunque è attesa domenica 31 gennaio a Cogne per il Gran Paradiso Winter Triathlon valido come campionato italiano a squadre ( campioni in carica i valdostani della Trisport Giuseppe Lamastra, Alessandro Serravalle e Filippo Blanc e le torinesi della Granbike).

Ospiti d'onore i campioni del mondo francesi Nicolas Lebrun e Alexandra Borrelly, marito e moglie, lui due volte iridato di Winter triathlon (primo a battere il valdostano Paolo Riva vincitore dei primi due mondiali) e lei nel triathlon cross e l'ex corridore professionista trentino di ciclismo Alessandro Bertolini, 23 vittorie in 20 anni da professionista tra cui una tappa del GIRO a Cesena 2008, Giro Piemonte e Veneto.

E poi tutti i migliori specialisti del winter triathlon con Daniel Antonioli, Sandra Mayrhofer, Franco Pesavento e i nostri Giuseppe Lamastra, Alessandro Serravalle, Filippo Blanc e Camilla De Pieri.

Ci sono poi i campioni italiani di duathlon cross Francesco Figini e Marta Menditto e di duathlon Dario Chiti. In tutto nove campioni del.mondo e 16 sul.podio iridato. Si gareggia percorrendo 5100 metri di corsa, 9000 sugli sci di fondo e 7100 in mountain bike. Cogne ha gia' ospitato due mondiali di winter triathlon nel 2013 e nel 2014.