Sci alpino: GpI, Perruchon e Lorenzi prime a pari merito a Gressoney

Festeggia l’Esercito con la vittoria ex-æquo delle Senior Martina Perruchon e Lucrezia Lorenzi nello Slalom Fis di Gressoney-La-Trinité ieri giovedì 28 gennaio, prima delle due giornata al Grand Prix Italia. Nella notte, mezzo metro di neve fresca sulla Valle del Lys e grande lavoro dell’organizzazione – lo Sc Gressoney MR – per pulire la pista di gara, con partenza ritardata di un’ora.

A metà gara, al comando Sophie Mathiou (Cs Carabinieri) e la triestina Andrea Craievich, che ‘saltano’ nella seconda; la terza è Martina Perruchon (Cse), che con il secondo tempo parziale ferma il cronometri sull’1’27”59), stesso tempo della torinese del Sestriere, Lucrezia Lorenzi (Cse), che recupera ben sei posizioni. Al terzo posto, la prima Juniores, l’altoatesina Laura Steinmair (1’28”17), a completare il podio di categoria, al 4° e 5° posto Carole Agnelli (Club de Ski; 1’28”90) e Alice Calaba (Sc Gressoney MR; 1’28”93), in recupero di quattro e due posizioni. Sesta la migliore Aspiranti, la friulana Caterina Sinigoi (1’29”92); 8° Nadine Brunet (Sc Aosta; 1’30”56); 10° e 11° posizione per le piazze d’onore Aspiranti: Anna Cecilia Bianco (SC Gressoney MR; 1’30”95; quinto tempo parziale, in risalita di ben undici posizioni) e Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’31”54).