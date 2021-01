Arrampicata: Al Palaindoor sabato 6 e domenica 7 febbraio tappa dei campionati italiani

David Fassino (Climbing House Verres)Under 12 –Sara Boccato, Alisée Lombardi, Amelie Girod, Luca Sangiorgi, Marcel Banardi (Oasi Vertical), Alessandro Bonjean (Climbing House Verres) Under 14 –Marta Patacchini, Elisa Giangrasso, Claire Charbonnier, Greta Baccon, Fabien Leveque, Federico Deleonard, Matteo Vigliocco (Oasi Vertical) sono il under 10 valdostani che si misureranno nell’arrampica con i pari età del nord ovest.

Sabato 6 e domenica 7 febbraio, infatti, presso il modulo di arrampicata del PalaIndoor “Marco Acerbi” di Aosta, organizzata dalla ASD Oasi Vertical, in collaborazione con la delegazione regionale della Fasi (Federazione Arrampica Sportiva Italiana), è in programma la prima gara di arrampicata sportiva del 2021. L’appuntamento di Aosta è riservato al settore giovanile, attende oltre 120 giovani speranze delle categorie under 10, 12 e 14di Piemonte e Valle d’Aosta.

A dire il vero non è solo la prima gara dell’anno ma, in pratica, si tratta del ritorno alle competizioni agonistiche a distanza di 12 mesi,visto che a causa dell’emergenza sanitaria praticamente tutto il calendario federale 2020 di queste categorie è stato cancellato.

I protagonisti impegnati nella specialità Lead, quella di “difficoltà”, che prevede la salita con difficoltà progressive. Per rispettare quelli che sono i protocolli,la manifestazione, chiusa al pubblico, sarà articolata su due giornate, contro la singola prevista in periodi di normalità, situazione che genera chiaramente un aumento dei costi.

Il programma prevede per la mattina di sabato 6 febbraio l’impegno della categoria Under 10 e le ragazze under 12; nel pomeriggio protagonisti saranno gli Under 12 maschili. Domenica 7 febbraio, la mattina sarà riservata alla categoria Under 14 femminile, mentre i maschi loro pari età saranno impegnati domenica pomeriggio.

“Organizzare manifestazioni in questo periodo è collegato a quella insanabile passione che ci pervade” spiega Cristiana Martinetto presidente della ASD. “I limiti dell’emergenza sanitaria complicano unpo’ tutto e anche a livello di budget l’impegno risulterà più pesante. L’Oasi Vertical dal momento dell’apertura del muro di arrampicata del palaindoor di Aosta, ha sempre seguito l’impianto” sottolinea la Presidente che precisa: “Come direttivo abbiamo pensato, proprio in questo momento,dove si parla della chiusura momentanea della struttura, di fare uno sforzo per proporre per la prima volta ad Aosta questo appuntamento del calendario federale, per dimostrare l’importanza, l’unicità e la valenza dell’impianto”.

Per ospitare la Macro Area Nord Ovest del 6 e 7 febbraio, sono coinvolte una serie di figure tecniche federali, il responsabile tracciatore sarà Luca Camanni, Dario Moretti il presidente di giuria.