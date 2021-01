Sci alpino: Collomb e Rollet sul podio del Gigante a Folgaria

La selezione valdostana in gara a Folgaria (Trento), ripete l’ottima prestazione offerta lunedì scorso, sia a livello individuale, sia a livello di squadra nella seconda giornata della selezione nazionale dell’AlpeCimbra Fis Children Cup. Ai podi conquistati da Giorgia Collomb e Francine Rollet nel Gigante Allievi, si sommano gli ottimi piazzamenti a ridosso del podio, che di fatto proiettano l’Asiva (371 punti) al terzo posto nella classifica per Comitati, alle spalle dell’Alto Adige (781) e del Comitato Alpi Occidentali (437).

E ben quattro atleti rappresenteranno l’Italia nella fase internazionale della manifestazione: in squadra ‘A’ ci saranno Giorgia Collomb, Francine Rollet e Federico Viérin, nella ‘B’, Tatum Bieler. Il programma: venerdì 29, Slalom Allievi e Gigante Ragazzi; il giorno successivo, specialità invertite: Gigante Allievi e Slalom Ragazzi.

Gigante Allievi * Per la vittoria al femminile, ancora una sfida tra Lara Colturi e Giorgia Collomb; la piemontese accusa 27/100 di ritardo a metà gara, che recupera con una grande seconda metà di gara. Vittoria quindi per la torinese di Sauze d’Oulx, Lara Colturi (1’33”14) a precedere Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’33”85) e terza, con il terzo crono nella seconda manche, Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’34”11). Bene, 7°, Aline Gérard (Sc Aosta; 1’36”05) e, 17° Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’37”11). Nella competizione maschile, dopo il secondo posto al termine della prima manche, scivola al quinto posto Federico Viérin (1’34”23), a soli 29/100 dal podio. In cima alla classifica ancora l’altoatesino Jakob Franzelin (1’32”66) a precedere il cortinese Edoardo Baldo (1’33”51; ieri terzo) e, gradino più basso, il bergamasco di Alzano Lombardo, Lorenzo Gerosa (1’33”96). In 11° posizione Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’34”71; 3° tempo di manche); 17° Emanuele Frau (Sc Aosta; 1’35”07).

Slalom Ragazzi * Occupano le prime due posizioni le sorelle altoatesine di Fié allo Scilliar, Nadine (1’27”34), che bissa il successo nel Gigante, e Anna Trocker (1’27”51; ieri terza), con gradino basso del podio a un’altra altoatesina, Hanna Hofer (1’29”07). In 6° posizione Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’30”24); 15° Clara Beatrice Parma (Sc Courmayeur MB; 1’30”86); 20° Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 1’32”20). Al maschile, secondo e terzo nel Gigante del giorno precedente, oggi e primo e secondo gli altoatesini David Castlunger (1’22”72) e Alex Silbernagl (1’22”78) e terza piazza al trentino Luca Loranzi (1’24”34). Sesta posizione a Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor, 1’25”17); 10° André Bieller (Sc Crammont MB; 1’26”48); 22° Samuel Bal (Sc Crammont MB; 1’28”09).