Sci alpino: EC, Sophie Mathiou al miglior risultato nello Slalom di Zell am See

Ha centrato la zona punti due settimane prima, nello Slalom di Vaujany (Francia) con il 26° posto, si è migliorata, ieri, sempre in uno Slalom di Coppa Europa, a Zell am See (Austria), Sophie Mathiou, che conquista un’ottima 23° posizione.

Sulla pista austriaca si è imposta la tedesca Lena Duerr (1’21”67). Al quinto posto Lara Della Mea (Cse; 1’22”60); recupera una posizione rispetto alla prima manche e chiude 23° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’24”34); 43° Anita Gulli (Cse; 1’27”77). Questa mattina, secondo Slalom valido per la Coppa Europa e, al termine della prima manche, al comando c’è l’azzurra Lara Della Mea (40”76); 25° posto di Sophie Mathiou (42”77); 29° Anita Gulli (43”02).

CdM Sci nordico

Non erano presenti a Lahti, la settimana scorsa, ma saranno al via, da venerdì 29 a domenica 31, gli azzurri del Fondo, nella tappa di Coppa del Mondo di Falun (Svezia). Tra i quattordici atleti convocati dal Dt Marco Selle troviamo Greta Laurent (Fiamme Gialle), Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Maicol Rastelli (Cse). Il programma prevede le Distance, venerdì in skating e sabato in classico, con chiusura domenica affidata alla Sprint in tecnica libera.