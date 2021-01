Sci: Brignone a Crans Montana per far vedere cosa sa fare

"Sono qui per cercare di esprimermi come sono capace, cosa che in questo mese non mi è riuscita tanto bene. Io pretendo sempre molto da me stessa, probabilmente mi sono messa addosso un po' di pressione nelle ultime settimane, che mi ha portato a sbagliare di più e a gareggiare non più per vincere, ma per non fare errori". E' determinata Federica Brignone alla vigili delle due prove di Cran Montana dove ha fatto registrare buoni tempi nelle due prove libere di ieri.

"Qui la pista - aggiunge - mi è sempre piaciuta negli anni scorsi, in realtà ero venuta qui in vista soprattutto del supergigante di domenica, però fisicamente mi sento bene e sto lavorando tantissimo, ho tanta energia in corpo e nei due giorni di prove mi sono divertita molto, per cui ho deciso di gareggiare anche venerdì e sabato".