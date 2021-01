Sci alpino: Allo Sc Aosta il Trofeo 'Boffa Combustibili' a Courmayeur

Gigante riservato alla categoria Allievi, circuito Gros Cidac, ieri mattina a Courmayeur, organizzato dallo Sc Crammont MB e vinto da Francine Rollet e Federico Viérin. Per la classifica per società, in palio il Trofeo Boffa Combustibili, vinto dalla Sc Aosta.

Al femminile, risalgono una posizione e conquistano la prima e seconda posizione – separate da due decimi – Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’53”52) e Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’53”72; scivola dal primo posta di metà gara al terzo posto Aline Gerard (Sc Aosta; 1’54”30). Al quarto posto Martina Polletta (Sc Chamolé; 1’57”43) e, quinta, Rebecca Garin (Sc Torgnon; 1’59”14).

Mantengono le posizioni acquisite a metà gara e salgono sui primi due gradini del podio, divisi da 21/100, Federico Viérin (Sc Pila; 2’11257) e Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 2’11”78), mentre al terzo posto, in rimonta di ben cinque posizioni, Ilia Kostadinov Kostov (SC Aosta; 2’13”36). Al quarto posto, rimontando due posizioni, Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 2’13”51) e, quinto, scivolando di due posti, Didier Pigliacelli (Sc Pila; 2’13”52).