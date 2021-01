Sci: Ad Agnelli e Vidoni lo Slalom Fis Junior del circuito Cva a Pila

Slalom Fis Junior, ieri mattina, sulla Châtelaine di Pila, valido per il circuito regionale Cva, organizzato dallo Sc Aosta, vinto da Carole Agnelli e dal friulano Giacomo Vidoni.

Nella gara al femminile, successo di Carole Agnelli (Club de Ski; 1’28”07; miglior crono in entrambe le manche), a precedere la Ceca Zazie Huml (1’29”47; in risalita di tre posizioni) e la genovese dello Ski Team Cesana, Chiara Cittone (1’30”82; nona a metà gara). Al quarto posto, prima delle Aspiranti, Anna Cecilia Bianco (Sc Gressoney MR; 1’30”93; in rimonta di quattro posizioni); quinta Alice Calaba (Sc Gressoney MR; 1’30”99). Sesta, seconda Aspiranti, Alessia Vaglio (Sc Crammont MB; 1’31”00) e, 10, a completare il podio di categoria, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’31”46).

Terzo al termine della prima manche, con il miglior crono parziale, conquista il gradino alto del podio il friulano Giacomo Vidoni (1’24″0’), che precede – quarto a metà gara – Peter Bieller (Sc Val ‘d’Ayas; 1’25”48) e il francese Lio Baraldi (1’25”55; settimo nella prima manche). Al quarto posto il capoclassifica di metà gara, lo svizzero Ralf Stoffel (1’25”68) e, quinto il bresciano Federico Romele (1’25”72). Ottavo Filippo Segala (Sc Chamolé; 1ì26”11); 10° Alessandro Peaquin (Sc Val d’Ayas; 1’26”61).