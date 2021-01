Lo sci di velocità riprende da Champoluc

Primo allenamento stagionale per la squadra di sci velocità, convocata dal direttore tecnico Alberto Monticone per il raduno in programma a Champoluc (Ao) nella giornata di mercoledì 15 gennaio. In pista naturlamente i fratelli Simone e Ivan Origone, Valentina Greggio che è guarita dai suoi recenti acciacchi fisici e i giovani Samuele Capello e Jean daniel Pession.

Il calendario stagionale clminerà con i Mondiali di Vars del 28 febbraio-2 marzo, mentre la Coppa del mondo si articolerà al momento sulle tappe di Gavarnie (Fra) con tre gare il 22/23/24 gennaio, seguite da Vars (Fra) con due gare il 4/5 marzo e Idre (Sve) con tre gare l'11/12/13 marzo.