Scialpinismo: CIG, Junod oro, Guichardaz bronzo ai tricolore del Tonale

Campionati italiani Giovani a Vermiglio (Trento) con in palio i titoli dell’Individuale, format che vede Noemi Junod conquistare l’oro nei Cadetti e Sebastien Guichardaz mettere al collo la medaglia di bronzo.

Nei Cadetti Under 18, titolo tricolore per Noemi Guichardaz (Sc Valgrisenche; 38’38”) a precedere la valtellinese Manuela Pedrana (39’08”) e la lecchese Noemi Gianola (39’27”). Al 7° posto Clizia Vallet (Sc C. Gex; 43’13”). In campo maschile, titolo tricolore al valtellinese Luca Vanotti (58’57”). In 17° posizione Laurent Battendier (1h 10’36”); 26° Dennis Berthod (1h 12’26”); 29° François Battendier (1h 13’53”); 39° Folco Gabriele (1h 22’08”), anche in questo caso tutti atleti tesserati per lo Sc Corrado Gex.

Nei Cadetti Under 16, successo del lecchese Martino Utzeri (1h 11’50”). Al 10° posto Erik Brunod (Sc Torgnon 2.0; 1h 16’33”); 15° Gabriele De Pieri (1h 19’34”); 17° Elia Demichelis (1h 20’05”); 31° Matteo Borettaz (1h 39’32”); 32° Didier Chaberge (1’39”41”), tutti atleti tesserati per lo Sc Corrado Gex.

Negli Juniores, successo del bergamasco Luca Tomasoni (1h 06’19”). Al 25° posto Lorenzo Monti (Sc. C. Gex; 1h 36’02”).

Negli Under 23, al femminile, titolo a Giulia Murada (Cse; 1h 18’16”). In campo maschile, bronzo per Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex; 1h 38’24”), con l’oro che va al valtellinese Andrea Prandi 1h 33’56”) e il bronzo al bergamasco Giovanni Rossi (1h 34’57”).

Negli Allievi Under 14, quinta posizione di Tommaso Broglio (Sc Courmayeur MB; 20’08”) e successo del bergamasco Federico Pacchiarini (17’00”).