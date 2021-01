Sci alpino: Allo Sc Aosta il Trofeo 'Sc La Thuile Rutor' dello Slalom Allievi

Slalom Allievi maschile, ieri lunedì 11 gennaio, sulla ‘Stadio n. 12' di La Thuile, gara inserita nel circuito Gros Cidac, che ha visto la partecipazione di 74 atleti nati negli anni 2005/2006, e vinta da Matteo Vaglio.

Organizzata dallo Sc La Thuile Rutor, la prova odierna, in combinata con i risultati della prova femminile di ieri, ha assegnato il trofeo per società per somma di tempi, messo in palio dal sodalizio organizzatore, vinto dallo Sc Aosta, che ha preceduto lo Sc Gressoney MR e lo Sc Val d’Ayas.

Il primo e il terzo al termine della prima manche – Federico Viérin (Sc Pila) e Peter Corbellini (Club de Ski – non concludono la seconda manche e Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 1’21”10) scala una posizione e conquista il gradino alto del podio. Alle spalle, in rimonta dall’undicesima posizione e con il miglior crono della seconda frazione di gara, piazza d’onore per Pietro Broglio (Sc Crammont MB; 1’22”48) e, terzo, in risalita di cinque posizioni, Emanuele Frau (Sc Aosta; 1’23”13). Al quarto posto Eugenio Battaglia (SC Pila; 1’23”89) e quinto Loew Nils Hultberg (Sc Val d’Ayas; 1’23”86).