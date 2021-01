Fondo: Il Tour de Ski va a Bolshunov, ma Pellegrino conclude con uno sprint

Il Tour de Ski dà il suo meglio sulla Final Climb, ormai tradizionale, che mette in evidenza un ottimo Denis Spitsov che vince la tappa, ma che consegna ad Alexander Bolshunov la classifica generale, dominata sin dall'inizio. Il tempo totale di Bolshunov è di 3h32'32"3, per 3'23" meglio di Maurice Manificat, terzo di giornata e impegnato fino all'ultimo a contrastare lo strapotere dei russi. Terzo posto assoluto per lo stesso Spitsovm, che sorpassa il collega Yakimushkin.



Ma in bella evidenza c'è anche un Federico pellegrino, apparso smagliante, alla conclusione del suo primo Tour de Ski completo. Pellegrino è partito forte, ben intenzionato a rimanere con i russi, tanto da prendere il primo bonus di giornata che gli servirà per concludere al terzo posto assoluto la classifica a punti, poi ha tenuto il gruppo fino alla salita finale, quando è riuscito a recuperare posizioni in classifica e addirittura a sprintare nel finale per tagliare il traguardo al 16/o posto di giornata che gli vale il 14/o assoluto a poco più di 8 minuti da Bolshunov.

Sfortunato Francesco De Fabiani che ha rotto entrambi i bastoni durante la gara, ma è comunque terminato al 15/o posto assoluto. Oltre il trentesimo posto nella generale gli altri azzurri al via.



"Il Cermis è sempre stata una gara molto raccontata e molto temuta. Io oggi l'ho rispettata e sono partito tranquillo e poi via via ho aumentato il ritmo fino allo spint finale. Mi sono davvero divertito. Ora qualche giorno di riposo per vedere quali conseguenze salteranno fuori dalle fatiche del Tour e poi penseremo alle prossime gare. da parte mia va un grande grazie agli organizzatori di Val Mustair, Dobbiaco e Val di Fiemme, perché nonostante il periodo sono riusciti ad essere ancora più professionali del solito, e ad organizzare gare nelle qiali abbiamo avuto a disposizione tutto ciò di cui avevamo bisogno e in più ci siamo sentiti sicuri. Tutto ciò non è scontato e va loro riconosciuto. Un grazie anche a tutto lo staff che ha seguito i miei attrezzi e il mio fisico per arrivare a questo risultato".



Classifica finale Tour de Ski maschile

1. Alexander Bolshunov RUS 3h32'32"3

2. Maurice Manificat FRA +3'23"9

3. Denis Spitsov +3'36"7

4. Ivan Yakimushkin RUS +3'40"6

5. Artem Maltsev RUS +4'03"3



14. Federico Pellegrino ITA +8'13"2

15. Francesco De Fabiani ITA +8'22"9



32. Paolo Ventura ITA +11'28"3

35. Giandomenico Salvadori ITA +13'19"7

42. Mirco Bertolina ITA +15'37"3



Ordine d'arrivo Final Climb maschile

1. Denis Spitsov RUS 32'41"0

2. Alexander Bolshunov RUS +13"3

3. Maurice Manificat FRA +15"2

4. Evgeniy Belov RUS +21"8

5. Andrey melnichenko RUS +24"0



16. Federico Pellegrino ITA +1'09"1

26. Paolo Ventura ITA +1'33"6

34. Mirco Bertolina ITA +2'03"6

41. Francesco De Fabiani ITA +2'35"2

42. Giandomenico salvadori ITA +2'42"0