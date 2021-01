Trial: Preparazione full time per Martina Gallieni in vista del calendario 2021

Giorni intensi per Martina Gallieni, la 27enne di Courmayeur campionessa italiana campionessa italiana di trial, titolo conquistato a novembre nella durissima gara a Pietramurata di Dro, in provincia di Trento, con i colori del Team TRRS.

Insieme al preparatore atletico Francesco Fognier, Martina si sta allenando quotidianamente per i prossimi appuntamenti nazionali e internazionali; un calendiario sensibilmente ricco sulla carta di importanti eventi, alcuni dei quali però fortemente condizionati dalle norme anti coronavirus. Tra questi, è da registrare l'annullamento, deciso dalla Edinburgh and District MC a seguito della pandemia globale Covid-19 in corso, delle gare SSDT del 2021 e della Pre 65.