Skialp: I primi campionati italiani

Per la prima volta nella storia dello skialp italiano verranno infatti assegnati 8 titoli tricolori, maschili e femminili delle categorie under 16, under 18, under 20 e under 23, due in più rispetto al passato. Senza dimenticare che in abbinata è prevista una sfida promozionale per under 12 e under 14.

Proprio per questo motivo sono attesi oltre 250 giovani sciatori provenienti da tutti i Comitati Fisi d’Italia, per una entusiasmante giornata di sport in un contesto paesaggistico decisamente affascinante ai piedi dell’Adamello. Sarà l’occasione per vedere all’opera le promesse azzurre della disciplina e per capire chi saranno i protagonisti di questa stagione nelle varie sfide di categoria, variati rispetto agli anni scorsi a seguito dell’avanzamento dovuto all’età.

I percorsi di gara prevedono uno sviluppo di 3.700 metri per le cadette, caratterizzato da due salite, per un dislivello positivo totale di 462 metri. Cadetti maschi e junior donne, invece, copriranno 7,620 chilometri e 855 metri di dislivello positivo, suddivisi in tre salite. Tre saranno anche le ascese per junior maschi e under 23 donne, che si sfideranno su un tracciato di 8,260 chilometri e 1.019 metri di dislivello. Più lungo il percorso per gli under 23 maschi, chiamati a coprire 12,5 chilometri e 1.433 metri di dislivello positivo, distribuiti su quattro salite.