Sci Nordico: A Cogne arriva la Coppa Italia

Tappa di Coppa Italia Giovani e Senior, sabato 9 e domenica 10 gennaio, a Cogne – Sprint in skating e Indiviudale in tecnica classica, 10 e 15 km – e, nella seconda giornata, anche gara regionale per Allievi e Ragazzi, circuito Gros Cidac – Individuale in alternato, 3, 4 e 5 km -, organizzate dallo Sc Gran Paradiso. Primo concorrente al via, sabato, alle 10 e, domenica, alle 9.30.

Sci alpino, Bosca infortunato

Caduto nella prima prova cronometrata, sabato scorso, della Discesa libera di Coppa del Mondo di Bormio, Guglielmo Bosca (Cse) si è procurato un trauma distorsivo al ginocchio destro con possibili lesioni. Bosca sarà sottoposto a ulteriori esami da parte della Commissione medica Fisi, che valuterà come trattare il trauma dell’azzurro.