Biathlon: Laegreid ancora dominatore nella pursuit di Hochfilzen. Bionaz 19simo con 21 posizioni recuperate

Il 23enne norvegese, già re nella sprint di giovedì, ha tenuto a bada la concorrenza in una gara che lo ha visto commettere un solo errore al poligono, grazie al quale si è messo alle spalle un arrembante Emilien Jacqueline, secondo al traguardo di un nulla davanti a Johannes Boe.



Le buone notizie in casa Italia arrivano da Didier Bionaz. Il valdostano, ancora alle prime esperienze in Coppa del mondo, partiva con il pettorale numero 40 ma ha saputo guadagnare posizioni giro dopo giro, fino ad arrivare addirittura diciannovesimo, con un solo errore. Quattro errori sono invece costati a Lukas Hofer la retrocessione dal quindicesimo al ventiseiesimo posto, mentre Dominik Windisch ha recuperato la bellezza di ventotto posizioni, con un errore nella serie conclusiva che gli è valso il ventottesimo posto. Punti anche per Thomas Bormolini, trentaseiesimo con il pettorale numero 53. La classifica generale vede Johannes Boe in testa co 392 punti davanti a Laegreid con 335 e ohannes Dale con 314, Hofer è diciassettesimo con 168. Domenica 20 dicembre ultima gara del trittico settimanale con la mass start (ore 12): per l'Italia presente il solo Hofer.



Ordine d'arrivo pursuit maschile Hochfilzen (Aut)