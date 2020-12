Sci: Brignone: "Polivalenza sfida stimolante"

"Non ho mai visto una pista così bella, di solito troviamo una neve diversa. Il tracciato è lo stesso degli uomini, passiamo dove sono passati loro, con qualche ondina. Prendo forse troppo distacco nella parte alta, l'obiettivo è quello di limitare i danni per poi sciare bene nelle curve da metà in giù, oggi qualcosina di melgio sono riuscita a fare, devo veramente fare la differenza nella parte bassa. La voglia di mettersi in gioco c'è sempre, è stressante farlo in tutte le discipline, ma a me fa venire voglia perchè è una bella sfida". Federica Brignone è soddisfatta della sua seconda prova libera Dh di Val d'Isère dove Breezy Johnson si conferma perfettamente a proprio agio sulla Oreiller-Killy anche nel secondo allenamento ufficiale disputato sulla pista francese.

La statunitense, seconda mercoledì, ha realizzato il miglior tempo nella giornata di giovedì che ha visto abbassarsi nettamente tutti i riscontri cronometrici, in media di oltre 1"50. Johnson ha tagliatoil traguardo in 1'45"03 e precede nella graduatoria odierna l'austriaca Mirjam Puchner di 63 centesimi, e una Sofia Goggia che ha dimostrato di avere ancora notevoli margini di miglioramento. Passi in avanti anche per Marta Bassino e Federica Brignone, rispettivamente tredicesima e quindicesima a 1"66 e 1"83, fuori dalle venti Laura Pirovano (21sima), Elena Curtoni (23sima), Nadia Delago (27sima), Francesca Marsaglia (29sima) e Verena Gasslitter (38sima).



Venerdì 18 dicembre si comincia a fare sul serio con la prima discesa (ore 10.30; seguita sabato 19 dicembre dalla seconda discesa (ore 10.30), chiusura domenica 20 dicembre con il supergigante (ore 11.00). Tutte le gare saranno trasmesse in diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.



Ordine d'arrivo 2a prova DH femminile Val d'Isère (Fra):

1. Breezy Johnson (Usa) 1'45"03

2. Mirjam Puchner (Aut) +0"63

3. Sofia Goggia (Ita) +0"93

4. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +1"20

5. Ester Ledecka (Cze) +1"23

6. Nicole Schmidhofer (Aut) +1"37

7. Jasmina Suter (Svi) +1"43

8. Tamara Tipplr (Aut) +1"54

9. Jacqueline Wiles (Usa) +1"59

9. Ilka Stuhec (Slo) +1"59



13. Marta Bassino (Ita) +1"66

15. Federica Brignone (Ita) +1"83

21. Laura Pirovano (Ita) +2"11

23. Elena Curtoni (Ita) +2"23

27. Nadia Delago (Ita) +2"41

29. Francesca Marsaglia (Ita) +2"46

38. Verena Gasslitter (Ita) +3"22