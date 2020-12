Sci alpino: Cecilia Pizzinato seconda nel Gigante Citt di Prato Nevoso

Primo podio in una gara Fis – alla nona gara nella nuova categoria – di Cecilia Pizzinato, ieri seconda nel Gigante Cittadini di Prato Nevoso (Cuneo). Due Aspiranti in cima alla classifica, con vittoria che va alla cuneese Melissa Astigiano (1’51”42) davanti a Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’52”37) e terza la genovese residente a Bardonecchia, Chiara Cittone (1’52”97).

Quarto posto per Camilla Dooms (Sc Crammont MB; 1’53”13); 10° Margherita Sala (Sc Gressoney MR ;1’54”10); 18° Gaia Ehrlich (Sc Chamolé; 1’55”44); 22° Gaia Spinella (Sc Chamoé; 1’55”85); 28° Isabella Perelli-Rocco (Sc Courmayeur MB; 1’58”13); 31° Olga Chiara Boggio (Sc Chamolé; 1’59”59); 42° Costanza Orestano (Sc Courmayeur MB; 2’03”46); 45° Alice Portaluri (Sc Courmayeur MB; 2’04”38); 48° Annalisa Dalle (2’04”96) e 52° Nicole Isabel (2’12”20), entrambe dello Sc Mont Glacier.

Oggi si replica, con un altro Gigante femminile e due Giganti Fis Citt maschili.

CpI Biathlon

Seconda tappa della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon, sabato 19 e domenica 20, in Val Ridanna (Alto Adige), dove sono in programma una Sprint e l’Inseguimento. Gli allenatori Marino Oreiller, Gianni Gens, Rayan Chapellu e Andrea Dufour, per la trasferta hanno convocato: Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), Alessia Martini, Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace), Leonardo Mosquet (Sc Sarre), Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes), Stefan Navillod (Fiamme Oro), Pietro Segor, Thierry Bianquin (Gs Godioz); gli Aggregati Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB), Alice Pacchiodi (Sc Godioz), Giorgia Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel, Valentina Naudin (Sc Granta Parey), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Julien Petitjacques, Simone Bétemps (Sc Bionaz Oyace), Laurent Curtaz (Sc Brusson); e gli U23 Ambra Fosson, Denis Muscarà (Sc Brusson), Jéròme e Matthieu Bianquin (Gs Godioz). Iscritti alle gare anche Sophie Vevey, Mattia Nicase, Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace), François Chapellu (Sc Amis de Verrayes), Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR), Martina Trabucchi (Sc Brusson).

Sci alpino

Prima prova, questa mattina, della Discesa libera Fis Junior femminile di Santa Caterina Valfurva (Sondrio). Il miglior crono è dell’altoatesina Elisa Schranzhofer (1’09”87), con terza Héloïse Edifizi (Club de Ski; 1’10”41). Quinta Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino; 1’10”87); 10° Greta Angelini (Sc Chamolé; 1’11”44); 21° Elisa Pilar Lucchini (Cse; 1’12”54).