Fondo: Pellegrino a caccia del bis nella sprint di Dresda, azzurri in pista anche in Opa Cup a Riale di Formazza

Sono nove i convocati dal direttore tecnico Marco Selle per l'appuntamento di Coppa del mondo sulla pista di Dresda (Ger) in programma sabato 19 e domenica 20 dicembre, dove si correranno una sprint in tecnica libera (fase a eliminazione diretta alle ore 13.25 con diretta su Raisport ed Eurosport) e una team sprint (ore 12.45) sempre in pattinato con Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Michael Hellweger, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Greta Laurent, Lucia Scardoni e Alice Canclini.



Nel fine settimana è previsto anche l'appuntamento di Opa Cup a Rale di Formazza con due prove sulla distanza valevoli per le categorie seniores e juniores. Fra i convocati Caterina Ganz, Anna Comarella, Emilie Jeantet, Chiara De Zolt, Martina Di Centa, Lorenzo Romano, Paolo Ventura, Simone Da Prà, Michele Gasperi, Fabirizio Poli, Ivan Mariani, Giovanni Ticcò, Martin Coradazzi, fra gli juniores tocca a Alessandro Chiocchetti, Benjamin Schwingshackl, Fabio Longo, Elia Barp, Nicolò Cusini, Anna Rossi, Iris De Martin Pinter, Veronica Silvestri, Elisa Gallo, Lucia Isonni e Sara Hutter.