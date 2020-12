Sci: McKennis e Johnson in testa nella 1a prova della discesa femminile di Val d'Isère

Doppietta a stelle e strisce in testa alla prima prova cronometrata della discesa femminile di Val d'Isère. Alice McKennis, partita con il pettorale 27, ha staccato il miglior tempo fermando il cronometro sull'1'46"78 e precedendo così la compagna di squadra Breezy Johnson per 13 centesimi. Al terzo posto pari merito la giovane norvegese Kaisa Lie, staccata di 26 centesimi, così come Sofia Goggia, apparsa in buona condizione alla pima discesa ufficile della stagione. "Sono abbastanza soddisfatta di come ho sciato, è stata una prova solida di velocità, soprattutto nelle curve sotto, è vero che nella parte alta ho rpeso qualche decio di troppo, ma al video limerò anche lì, e comunque tutte hanno abbastanza bleffato".



Nelle 10 anche Elena Curtoni nona a 77 centesimi dalla leader, e Marta Bassino, decima a 78. Federica Brignone ha accusato un ritardo di 1"79, mentre Francesca Marsaglia è a 1"89. Nelle trenta anche Laura Pirovano con un distacco di 2"52. Più attardate Verena Gasslitter e Nadia Delago.



Ordine d'arrivo prima prova DH femminile Val d'Isère:

1. Alice McKennis Duran USA 1'46"78

2. Breezy Johnson USA +0"13

3. Kaisa Lie NOR +0"26

3. Sofia Goggia ITA +0"26

5. Corinne Suter SUI +0"40

6. Mirjam Ouchner AUT +0"65

7. Lara Gut-Behrami SUI +0"67

8. Nicole Schmidhofer AUT +0"70

9. Elena Curtoni ITA +0"77

10. Marta Bassino ITA +0"78



20. Federica Brignone ITA +1"79

21. Francesca Marsaglia ITA +1"89

30. Laura Pirovano ITA +2"52

37. Verena Gasslitter ITA +3"08

39. Nadia Delago ITA +3"34