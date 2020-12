Memorial Fosson confermato dal 12 al 14 gennaio

L’undicesima edizione del Memorial Fosson è stata confermata dal 12 al 14 gennaio 2021. L’ok definitivo è arrivato dalla Federazione Italiana Sport Invernali che nei giorni scorsi aveva ricevuto la richiesta di rinvio e l’inserimento della manifestazione nel calendario nazionale.

Subito dopo la riapertura degli impianti di risalita andrà dunque in scena l’opening della stagione per i Ragazzi e gli Allievi dello sci alpino. Il programma è in via di definizione e sarà stilato anche in base all’evolversi della situazione sanitaria.