Fondo: Dominio russo nella 15 km TL di Davos. Ottimo De Fabiani, è quinto a 10" dal podio

l dominio russo nella 15 km skating di Davos mette in maggiore evidenza il dominio assoluto di Alexander Bolshunov, che vince con il tempo di 32'46"4, lasciandosi alle spalle per 32"2 i compagni di squadra Andrey Melnichenko e per 39"5 Artem Maltsev.

Quarto un altro russo, Ivan Yakimushkin, è quarto e il primo degli stranieri è l'azzurro Francesco De Fabiani, buon quinto, staccato di 49"8 dal vincitore e di 10 secondi dal podio. Una buona gara per l'azzurro che è riuscito sin dall'inizio a tenere il ritmo dei migliori, fino a concludere alle spalle dello squadrone russo.

Bene anche Giandomenico Salvadori, 18/o a 1'27"0, mentre è 26/o e a punti Davide Graz, a 1'39"0. Anche Stefano Gardener fa un paio di punti con il 29/o posto a 1'41"4. Simone Daprà è 43/o. Complessivamente quindi una buona gara per la squadra italiana.



Ordine d'arrivo 15 km TL Davos (Sui):

1. Alexander Bolshunov RUS 32'46"4

2. Andrey Melnichenko RUS +32"2

3. Artem Maltsev RUS +39"5

4. Ivan Yakimushkin RUS +46"1

5. Francesco De Fabiani ITA +49"8

6. Andrew Musgrave GBR +55"9

7. Clement Parisse FRA +56"1

8. Maurice Magnificat FRA +57"3

9. Denis Spitsov RUS +1'01"0

10. Alexey Chrvotkin RUS +1'01"6



18. Giandomenico Salvadori ITA +1'27"0

26. Davide Graz ITA +1'39"0

29. Stefano Gardener +1'41"4

43. Simone Daprà ITA +2'36"0