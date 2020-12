Annullato e posticipato a lunedì 14 dicembre il secondo gigante femminile di Courchevel

Annullato e posticipato a lunedì 14 il secondo gigante femminile di Courchevel. Nella notte è continuata una fitta nevicata che si è accumulata sulla superficie della pista francese, rendendola scivolosa e non sicura per le atlete. L'organizzazione ha scelto così di utilizzare il giorno di riserva già previsto nel programma e rinviare tutto a lunedì, per avere il tempo di liberare il tracciato dalla neve di riporto. Gi orari saranno leggermente modificati; ore 10 prima manche e ore 13 seconda manche.



Federica Brignone: "Non me l'aspettavo, però visto che c'è la possibilità di farla meglio domani perché no? Visto che ne abbiamo la possibilità".



Marta Bassino: "Non va male, me lo prendo come un giorno di recupero. Ci siamo rimaste un po' male perché eravamo pronte per la ricognizione. C'erano alcune porte al limite"