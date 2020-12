Biathlon: Didier Bionaz per sole due posizioni fuori dai punti

E' il francese Quentin Fillon Maillet ad aggiudicarsi la pursuit di Coppa del mondo di Hochfilzen, con il tempo di 32'38"7 e nessun errore al tiro. Fillon Maillet ha preceduto il compagno di squadra Emilien Jacquelin, anch'egli pulito al poligono, per 25"5. Al terzo posto si piazza il norvegese Johannes Dale, già vincitore nella sprint di venerdì e oggi staccato di 49"5, con due errori.

Bella gara per l'azzurro Lukas Hofer che risale dal 50/o posto fino al 17/o finale, grazie ad un solo errore al tiro e a una buona andatura sugli sci. Il suo distacco è di 2'16"4. Ottimo anche Thomas Bormolini che risale dodici posizioni fino al 25/o finale, staccato di 2'23"5 dal leader.

Didier Bionaz rimane fuori dai punti per sole due posizioni, al 42/o posto, mentre è 51/o Dominik Windisch, troppo falloso al tiro.

Domenica gli uomini saranno impegnati nella staffetta, a partire dalle 14, con diretta su Eurosport.



Ordine d'arrivo pursuit Cdm Hochfilzen:

1. Q. Fillon Maillet FRA 0 32'38"7

2. E. Jacquelin FRA 0 +25"5

3. J. Dale NOR 2 +49"5

4. J. T. Boe NOR 3 +58"0

5. F. Claude FRA 3 +1'10"2

6. S. H. Lagreid NOR 1 +1'18"1

7. T. Boe NOR 3 +1'21"6

8. S. Eder AUT 1 +1'22"0

9. A. Guigonnat FRA 0 +1'23"0

10. S. Samuelsson SWE 2 +1'37"2



17. L. Hofer ITA 1 +2'16"4

25. T. Bormolini ITA 1 +2'23"5

42. D. Bionaz ITA 5 +4'38"0

51. D. Windisch ITA 6 +5'14"3