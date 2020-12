Sci: Il Fosson rinviato al 12, 13 e 14 gennaio 2021

Sono state individuate le nuove date del Memorial Fosson. L’evento internazionale Children di sci alpino, in origine previsto a Pila in questi giorni (11-13 dicembre), è stato rinviato al 12, 13 e 14 gennaio 2021.

Il cambiamento dovrà però essere confermato e approvato dalla Federazione Italiana Sport Invernali, che questa mattina ha ricevuto dal Comitato valdostano richiesta di posticipo e l’inserimento della manifestazione all’interno del calendario nazionale Children.

Prima di arrivare a questa decisione il comitato organizzatore aveva provato a mantenere il memorial Fosson nel mese di dicembre, cercando una data poco prima di Natale. Dopo alcune valutazioni lo sci club Aosta - in accordo con il Comitato Asiva e la Pila Spa - ha preferito spostare la kermesse internazionale al nuovo anno, quando gli impianti di risalita torneranno a essere in funzione per tutti.

Il memorial Fosson vuole essere l’evento della ripartenza per le categorie Ragazzi e Allievi e, in un momento in cui permangono diverse incertezze, le parti coinvolte hanno ritenuto opportuno non accelerare i tempi, prendendosi il tempo necessario per accogliere nel migliore dei modi, e nel pieno rispetto dei protocolli, i circa 600 atleti iscritti che in queste settimane comunque non sono riusciti a svolgere una preparazione ottimale.