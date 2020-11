Fondo: Dominio Norvegia e Svezia nelle sprint di Ruka. Scardoni fino alla semifinale, Pellegrino fuori ai quarti

Una giornata senza gloria per gli azzurri nella sprint di apertura della stagione a Ruka, in Finlandia. Federico Pellegrino è rimasto fuori ai quarti in una batteria molto tosta, che ha visto prevalere lo svizzero Jovian Hediger e il norvegese Emil Iversen. Pellegrino si è fermato a 90 centesimi dalla qualificazione, ma il poliziotto valdostano non è apparso ancora al meglio della condizione. Fuori anche Maicol Rastelli, ultimo nella prima batteria dei quarti.

Un po' meglio in campo femminile, dove, a fronte dell'uscita di Greta Laurent ai quarti, si è vista una buona Lucia Scardoni, brava nel superare il primo turno e poi rimasta esclusa in semifinale.

La vittoria al maschile va, per la prima volta, a Erik Valnes, davanti a Joannes Klaebo e Emil Iversen, per una tripletta norvegese che parla chiaro.

Fra le donne, invece, la tripletta è svedese: Linn Svahn, Maja Dahlqvist e Jonna Sundling.



Sabato sono previste la 10 km classica femminile, con partenza alle 9.40 italiane, e la 15 km classica maschile che prenderà il via alle 12.45.