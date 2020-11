Sci: Bassino e Brignone in finale nel parallelo di Lech

La svizzera Lara Gut-Behrami ha concluso in testa le due manche di qualifica del parallelo di Lech (Austria) con 0"16 sulla svedese Hector, 0"24 sulla slovacca Vlhova, 0"25 su Marta Bassino. Le altre qualificate al tabellone di oggi pomeriggio: Moltzan, Gritsch, Stjernesund, Moerzinger, Lysdahl, Robnik, Brignone, Gasienica-Daniel, Liensberger, Jelinkova, Truppe, Frasse Sombet.

Federica Brignone, undicesima, se la vedrà invece con l’austriaca Gritsch, sesta, mentre Marta Bassino, quarta, affronterà ai quarti la temibile austriaca Katharina Liensberger, dodicesima.

I piazzamenti delle altre italiane: 27. Sofia Goggia, 39. Lara Della Mea, 48. Laura Pirovano, eliminate Marta Rossetti, Roberta Melesi e Nicol Delago.

Le run di finale prenderanno il via alle 17.45 con diretta su Rai Sport ed Eurosport.



Ecco le parole delle due qualificate:



Brignone: "L'obiettivo è stato centrato, anche se ho fatto un po' fatica perché le run erano corte e sono scesa senza punti di riferimento. Non era facile. Adesso inizia la gara vera, devo spingere di più senza fare calcoli".



Bassino: "Due run solide, mi sono trovata bene. E' un format che mi piace. Adesso si riparte daccapo, bisogna essere pronti a sfruttare ogni centimetro, senza guardare il tabellone".