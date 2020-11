Brignone: "Due giorni di allenamento specifico e ora a Lech. Conterà tantissimo la partenza"

Terminato l'allenamento al Diavolezza per la nazionale femminile, ora in trasferimento per Lech, dove si disputerà il parallelo giovedì 26 novembre.

Le prime parole di Federica Brignone al termine dell'allenamento:



"Sono stati due giorni di buon allenamento specifico, con il cancello in partenza naturalmente, ma non con la sfida one-to-one, come sarà in gara. Troppo rischioso nel training, perché capita spesso di uscire e quindi è meglio evitare".



"La disciplina è una sfida diretta, breve, che piace al pubblico. Onestamente, se penso a discipline come la discesa, il superG e il gigante stiamo parlando di un'altra cosa. Diciamo che è il parallelo somiglia più ad un gioco, nel quale però conta tantissimo la partenza e bisogna essere molti presenti sin da subito perché non c'è nessun margine per fare errori", ha detto Brignone.