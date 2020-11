Biathlon: Nicolò Betemps convocato da Curtaz per raduno azzurro

Sono quattro le convocate della squadra juniores/giovani per il raduno in programma in Val Martello da martedì 17 a lunedì 23 novembre. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha chiamato Hannah Auchentaller, Ilaria Scattolo, Sara Scattolo, Rebecca Passler, Daniele Fauner, Iacopo Leonesio, Stefano Canavese, Nicolò Betemps, David Zingerle e Michele Molinari, seguiti dai tecnici Mirco Romanin, Daniele Piller Roner, Edoardo Mezzaro, Pietro Dutto, Samantha Plafoni e Aline Noro. Con la riprogrammazione degli eventi causa pandemia, il primo appuntamento con l'IBU Cup è previsto nella settimana dall'11 al 17 gennaio ad Arber, in Germania.