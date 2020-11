Il programma degli appuntamenti settimanali di Cdm: in gara sci alpino femminile, salto, freestyle, bob artificiale e skeleton

A oltre un mese dall'opening dello sci alpino a Soelden, prende definitivamente il via la stagione degli sport invernali. Lo stesso sci alpino femminile viaggia questa settimana verso la Finlandia, con destinazione Levi, dove si disputeranno due slalom sabato 21 e domenica 22 novembre. IL salto invece viaggia verso la Polonia, con destinazione il trampolino grande di wisla, mentre il freestyle si ritrova in Austria, a Stubai, per lo slopestyle freeski. Il mondo del ghiaccio comincia il suo cammino dalla Lettonia: lo skeleton gareggerà a Sigulda venerdì 20 novembre, il giorno successivo toccherà al bob, che prevede due gare del due maschile e una gara del due femminile. Ma ecco il programma completo degli appuntamenti della settimana.



SCI ALPINO

Sab. 21/11/20 - Cdm - SL femminile Levi (Fin) - ore 10.15 e 13.15 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 22/11/20 - Cdm - SL femminile Levi (Fin) - ore 10.15 e 13.15 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport



SALTO

Ven. 20/11/20 - Cdm - Qualificazioni HS134 maschile Wisla (Pol) - ore 18.00, diretta tv Eurosport

Sab. 21/11/20 - Cdm - Team HS134 maschile Wisla (Pol) - ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 22/11/20 - Cdm - HS134 maschile Wisla (Pol) - ore 16.00, diretta tv Eurosport



FREESTYLE

Ven. 20/11/20 - Cdm - Qualificazioni SS femminile e maschile Stubai (Aut) - ore 10.00 e 12.35

Sab. 21/11/20 - Cdm - SS femminile e maschile Stubai (Aut) - ore 11.30



BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Sab. 21/11/20 - Cdm - Bob a due maschile Sigulda (Let) - ore 13.45, diretta streaming www.ibsf.org

Sab. 21/11/20 - Cdm - Bob a due femminile Sigulda (Let) - ore 09.00, diretta streaming www.ibsf.org

Dom. 22/11/20 - Cdm - Bob a due maschile Sigulda (Let) - ore 14.30, diretta streaming www.ibsf.org



SKELETON

Ven. 20/11/21 - Cdm - Gara femminile e maschile Sigulda (Let) - ore 10.00 e 15.00, diretta streaming www.ibsf.org