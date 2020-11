Ciclismo: Siffredi vince, M. Agostinacchio nella ‘Top five’ a Bologna

Cross di San Martino, quest’oggi, a Castello Serravalle (Bologna), dove si registra la vittoria di Matteo Siffredi e un ottimo Mattia Agostinacchio che entra nei migliori cinque.

Negli Juniores, gara di testa della coppia Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite) e Matteo Siffredi (Development-Guerciotti), che dettano il ritmo per la prima parte; poi, Filippo Agostinacchio accusa un fortissima fitta intercostale, che lo costringe allo stop. Dopo poco si riprende, ma lo staff tecnico decide che è meglio non farlo ripartire. Matteo Siffredi prosegue la sua azione, a va a imporsi, con il crono di 44’33”. Al via anche Alessio Cino (Xco Project), che conclude in 27° posizione.

Negli Esordienti, pur partendo dalle retrovie e rimanendo imbottigliato alla prima strettoia, gara di grande rimonta di Mattia Agostinacchio (Xco Project), che conclude ottimo quarto nella prova vinta da Riccardo Da Rios (Sanfiorese; 31’04”) davanti a Ettore Fabbro (Maj’s Bike) e Francesco Baruzzi (Team Piton).

Negli Allievi secondo anno, successo di Alessandro Dante (Team Bramati); ottima rimonta, partendo dalle retrovie, di Andrea Carbone (Cicli Lucchini), che conclude 15°.