Sci: Brignone e sei slalomiste convocate per la CM di Levi

Ci sarà un esordio assoluto fra le sette azzurre che prenderanno parte sabato 21 e domenica 22 novembre ai due slalom femminili di Coppa del mondo sulla pista "Black Levi" (prima manche alle ore 10.15, seconda manche alle ore 13.15 italiane in entrambe le occasioni con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport).

Si tratta di Serena Viviani, ventunenne ligure di Genova, tesserata per le Fiemma Oro Moena, che in Coppa Europa vanta un diciannovesimo posto come migliore piazzamento nello slalom di Zell am See ottenuto nella passata stagione.

Nei giorni scorsi ha preso parte ai due slalom FIS di Solda, dove è giunta quinta nella prima occasione e poi si è ritirata nella seconda. Confermato invece il quartetto composto da Irene Curtoni (alla nona presenza finlandese), Lara Della Mea, Martina Peterlini (in questi giorni in pista in Val Senales dopo un stop di dieci giorni dovuti ad una protrusione discale) e Marta Rossetti, a cui si aggiungono Marta Bassino e Federica Brignone, rispettivamente prima e seconda nel gigante di apertura della stagione a Soelden. A livello femminile l'Italia non è mai salita sul podio della gara femminile nella località finlandese.



Ma ecco i precedenti delle atlete che gareggeranno a Levi:



BASSINO MARTA

17-11-2018 - non qualificata per la 2a manche



BRIGNONE FEDERICA

15-11-2014 - non qualificata per la 2a manche

10-11-2012 - non qualificata per la 2a manche

13-11-2010 - non qualificata per la 2a manche



CURTONI IRENE

23-11-2019 - non qualificata per la 2a manche

17-11-2018 - 18° posto

11-11-2017 - non partita

12-11-2016 - 20° posto

15-11-2014 - non qualificata per la 2a manche

10-11-2012 - 19° posto

13-11-2010 - non qualificata per la 2a manche

14-11-2009 - squalificata nella 1a manche

15-11-2008 - non qualificata per la 2a manche



DELLA MEA LARA

23-11-2019 - non qualificata per la 2a manche



PETERLINI MARTINA

23-11-2019 - non qualificata per la 2a manche



ROSSETTI MARTA

23-11-2019 - non qualificata per la 2a manche



VIVIANI SERENA

Esordio assoluto