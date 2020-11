Posticipata la tappa di Cdm a Lillehammer del 4/6 dicembre per sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica

"Viste le difficoltà di questo periodo e le misure di prevenzione per il Covid-19, crediamo non sussistano le migliori condizioni per la disputa delle gare - fanno sapere dal comitato organizzatore -. Nelle prossime settimane ci concentreremo per trovare una nuova data nel corso della stagione che possa soddisfare tutti".

FIS ha comunicato che comunicherà un'eventuale nuova località di gare non appena possibile. Confermato invece l'esordio stagionale con il Ruka Nordica del 26-29 novembre che coinvolgerà sempre sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, mentre viene posticipato lo storico esordio delle donne nella Coppa del mondo di combinata nordica, al momento la prima data disponibile rimane quella di Otepae, in Estonia, dall'1 al 3 gennaio 2021.